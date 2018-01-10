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Число жертв оползней и наводнений в Калифорнии возросло до 15

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Фото: REUTERS/Kenneth Song/Santa Barbara News-Press
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Жертвами оползней и наводнений в Калифорнии стали 15 человек.

Об этом рассказали местные власти в среду, 10 января.

При этом в штате опасаются, что число погибших может возрасти в ближайшее время, сообщает ТАСС.

8 января порядка 21 тыс. жителей Южной Калифорнии были эвакуированы из-за надвигающихся сильных ливней.

20 декабря сообщалось, что на территории Калифорнии почти месяц бушевал лесной пожар «Томас», который признали вторым по величине в современной истории штата.

Пожар, возник в округе Вентура 4 декабря. Его площадь превысила 1,1 тыс. кв. км, а ущерб, нанесенный им экономике, превысил $70 млн.

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