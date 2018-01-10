Прямой эфир

Начались работы по устранению аварийных деревьев в Орле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начались работы по устранению аварийных деревьев и их частей в Орле, сообщила пресс-служба муниципального унитарного предприятия «Зеленстрой» города Орла.

На улицах города, в скверах и парках начались работы по рубке деревьев, представляющих опасность для горожан. В обязанность подрядчика по договору, заключенному 6 января, входит спиливание деревьев, удаление веток и части стволов, устранение с улиц мусора, оставшегося после рубки. Стоимость работ составит почти 1,32 млн рублей. Финансирование осуществлено из городского бюджета, сообщило InfoOrel.ru.

К «неугодным» деревьям, которые попадают под спиливание, относят объекты с заболеваниями, с нарушением развития. На деревьях, не относящихся к этой группе, удаляют части, которые могут представлять опасность для окружающих, — это могут быть ветки или части стволов. Оставшийся после рубки мусор пригодится в котельных организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Высадка деревьев у трассы «Таврида» обойдется в 220 млн рублей
На берегу озера Бухаевка в Брянской области высадили ореховую рощу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017