Начались работы по устранению аварийных деревьев в Орле

Начались работы по устранению аварийных деревьев и их частей в Орле, сообщила пресс-служба муниципального унитарного предприятия «Зеленстрой» города Орла.

На улицах города, в скверах и парках начались работы по рубке деревьев, представляющих опасность для горожан. В обязанность подрядчика по договору, заключенному 6 января, входит спиливание деревьев, удаление веток и части стволов, устранение с улиц мусора, оставшегося после рубки. Стоимость работ составит почти 1,32 млн рублей. Финансирование осуществлено из городского бюджета, сообщило InfoOrel.ru.

К «неугодным» деревьям, которые попадают под спиливание, относят объекты с заболеваниями, с нарушением развития. На деревьях, не относящихся к этой группе, удаляют части, которые могут представлять опасность для окружающих, — это могут быть ветки или части стволов. Оставшийся после рубки мусор пригодится в котельных организации.