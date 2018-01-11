На нефтяном рынке еще с конца 2017 года брокеры продолжают оказывать заметную поддержку цене барреля. Наметившийся в начале октября рост котировок привел к тому, что 10 января цена фьючерсов на бочку смеси Brent увеличилась до максимума с рокового для рынка конца 2014 года. То есть более чем $69 за бочку.

Очевидно, что главным долгосрочным фактором, подталкивающим цену нефти наверх, является продление сделки по ограничению добычи до конца 2018 года. Так, по итогам последней встречи ОПЕК+ в конце ноября к участникам соглашения присоединились еще шесть стран-наблюдательниц. Более того, ограничение добычи теперь касается Ливии с Нигерией, на которые оно из-за напряженной политической ситуации ранее не распространялось.

Итоги сделки за прошедший год показали ее эффективность: благодаря более чем ответственному отношению участников к своим обязательствам цена нефти к концу 2017 года выросла примерно на $15 за баррель. Сократив свою добычу, производители, очевидно, так просто не дадут котировкам упасть.

Главная цель сделки ОПЕК+ — приведение нефтяного рынка к ценовому балансу, который может быть достигнут к середине этого года. И это вполне ожидаемо. В 2017 году нефтяной спрос демонстрировал весьма уверенный рост. Прогнозы потребностей в 2018 году также позитивны. Последний раз Мировое энергетическое агентство (МЭА) пересматривало свои оценки на 2018 год в сторону повышения — на 0,2 млн баррелей в сутки. В итоге, по прогнозам МЭА, рост спроса в этом году составит 1,3 млн баррелей в сутки. Это окажет соответствующий повышательный эффект на нефтяные котировки, которые будут расти еще как минимум полгода.

Впрочем, довольно весомый вклад в тренд вносит не только ОПЕК с ее покупателями, но и ряд локальных и довольно краткосрочных факторов. К примеру, перебои с прокачкой и добычей сырья в британском секторе Северного моря, откуда и происходит задающий всему рынку тон нефтяной эталон смеси Brent. С конца 2017 года до начала этого года из-за аварии были остановлены поставки Brent по местной трубопроводной системе Forties. А в первые выходные дни января на британском же месторождении Buzzard произошла плановая остановка для разбора буровой установки, что также подстегнуло рост нефтяных котировок.

Влияет на рынок не только британский, но и американский фактор. Здесь и планомерное снижение нефтяных запасов, и рост спроса на нефтепродукты, и общее сокращение буровой активности сланцевых производителей. На это влияют непредвиденно сильные морозы. Также непредвиденно на прошлой неделе произошла и крупная авария в Восточно-Китайском море на танкере SANCHI, перевозившем около 150 тыс. т газового конденсата.

Довольно весомый вклад в нефтяные тренды вносит геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии, к примеру, все еще продолжается громкий коррупционный скандал. Не стоит забывать и о том, что этот год крайне важен как для Саудовской Аравии, ожидающей размещения акций нефтяного гиганта Saudi Aramco, так и для России, ожидающей выборов президента.

Отдельной строкой идет Иран. В стране продолжаются протесты, которые хоть и не затрагивают нефтедобычу напрямую, но в глазах рыночных игроков и инвесторов значительно увеличивают риски. Не добавляет инвесторам уверенности и возможность введения в отношении страны новых санкций со стороны США. По разным оценкам, это может привести к выводу с рынка до 0,4 млн баррелей суточной добычи.

Вероятно, воздействие этих и других факторов было бы еще сильнее, если бы не тот эффект, что уже произвела стабилизация котировок в начале прошлого года. Это привело к рекордному росту добычи сланцевой нефти — до 9 млн баррелей в сутки. Ожидание ее роста — еще на 1 млн к концу этого года.

Наконец, многих беспокоит тот факт, что страны соглашения ОПЕК+ до сих пор не определились со стратегией выхода из соглашения. Когда она будет представлена, это, вероятно, сломает ценовой тренд на рост.

Если рассматривать все перечисленные факторы в совокупности, то пока перевес явно на стороне «быков». В 2018 году средние цены на нефть вполне могут достичь $65 за баррель и внесут значительный вклад в российский бюджет.

Автор — эксперт Энергетического центра бизнес-школы «Сколково»

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