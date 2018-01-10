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Продавец в Нижегородской области встала на мясо и меняла ценник

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Продавец меняла ценник на прилавке, встав голыми ногами на куриные тушки, в гипермаркете «Лента», который расположен в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

О произошедшем стало известно после того, как в социальных сетях появилась фотография, сделанная покупательницей. Пытаясь сменить ценник, сотрудница магазина забралась на прилавок и встала голыми ногами на мясо, сообщает ИА «НьюсНН».

Изображение прокомментировали и в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. Представители ведомства разделили негодование граждан о таком вопиющем нарушении санитарных норм и заверили, что готовы провести в гипермаркете внеплановую проверку. По предварительной информации, данная сотрудница из магазина уже уволена.

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