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Вход на станцию метро «Горьковская» в Санкт-Петербурге ограничен

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Вход на станцию метро «Горьковская» ограничен в Санкт-Петербурге до 9 марта 2018 года, информация об этом размещена на официальном сайте петербургского метрополитена.

Вход на станцию «Горьковская» ограничен сегодня, 10 января, и продлится ограничение до 9 марта. С понедельника по пятницу на станцию невозможно будет спуститься с 8:10 до 9:50, с 17:00 до 19:00 вход на платформу будет ограничен, сообщило Cанкт-Петербург.Ру.

Изменения в работе станции связаны с проведением капитального ремонта эскалатора. Администрация метрополитена просит пассажиров быть внимательнее и заранее строить свой маршрут.

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