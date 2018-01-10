Появилось видео последствий поездки мужчины в магазин на угнанном БТР

Видео последствий безрассудной поездки жителя Мурманской области на угнанном бронетранспортере (БТР) появилось в сети. На кадрах видно, что машина на гусеничном ходу протаранила стеклянную витрину магазина и повредила припаркованную рядом иномарку.

Инцидент произошел утром, 10 января в городе Апатиты. Как уточняет «Газета.ру», за рулем бронетранспортера находился мужчина 1988 года рождения, который, по некоторым признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он угнал машину со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город в магазин.

Вовремя остановиться у горе-водителя не получилось — БТР въехал в витрину. После этого мужчина вылез из люка и направился к торговым рядам, где украл бутылку вина. После этого он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.