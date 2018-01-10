Глава «Тверьвагонзавода» станет доверенным лицом Путина

Президент РФ Владимир Путин согласился сделать генерального директора Тверского вагоностроительного завода Андрея Соловья своим доверенным лицом как кандидата в президенты РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе встречи с рабочими «Тверьвагонзавода» генеральный директор предприятия сам обратился к президенту с этой просьбой. Владимир Путин ответил, что не против, и сделает это с удовольствием с учетом успехов предприятия.

В последние годы «Тверьвагонзавод» стал высокотехнологичным производством разных типов пассажирских вагонов, которые способны двигаться со скоростью до 200 км/ч.

На встрече с рабочими 10 января Владимир Путин осмотрел продукцию завода, заявив о том, что Россия готова предоставить кредиты иностранным покупателям российских трамваев и вагонов.



