В Великий Новгород на Новый год приехало несколько тысяч туристов

Центр развития туризма «Красная изба» отчитался от количестве туристов, которые посетили Великий Новгород в период новогодних каникул. Сотрудники центра встретили с 30 декабря по 8 января 3319 желающих осмотреть достопримечательности древнего города.

Как сообщает Новгород.ру, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В основном посетители «Красной избы» интересовались режимом работы музеев, экскурсиями и местами, где можно отдохнуть с детьми.

Отметим, что Великий Новгород, по данным аналитического агентства «ТурСтат», вошел в число самых популярных у туристов старинных городов. А по данным сервиса бронирования отелей Tvil.ru, Великий Новгород входит в десятку городов, которые выбирают для путешествия на Рождество.