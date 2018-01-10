Крушение лодки у берегов Ливии унесло жизни 50 человек

Крушение лодки у берегов Ливии унесло жизни 50 мигрантов, направлявшейся в Италию.

Информацию об этом распространила береговая охрана страны в среду, 10 января.

При этом пропавшими без вести после ЧП числятся около 100 человек и только 17 людям удалось спасти, сообщает ТАСС.

Международная организация по миграции назвала средиземноморский маршрут миграции самым опасным.

По данным организации, за последние 17 лет почти 34 тыс. человек погибли или пропали без вести при попытке попасть в Европу через Средиземное море.

28 ноября акулы атаковали в Средиземном море две лодки с мигрантами, которые направлялись в Европу. В ВМС Ливии сообщили о 31 погибшем и о более чем 40 пропавших без вести.

По словам спасателей, на обнаруженных телах погибших видны следы от укусов акул. Сообщается, что некоторые мигранты погибли, когда пытались забраться на перевернутые лодки, чтобы спастись от хищников.