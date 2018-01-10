Четыре человека погибли в ДТП в Красноярском крае

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Красноярском крае. Об этом сообщает МВД РФ по региону.

По данным ведомства, авария произошла в среду, 9 января, близ деревни Таскино в Емельяновском районе. По предварительным данным, в сторону Красноярска двигалась «Нива», где кроме водителя находились двое детей — 5 и 11 лет.

Сообщается, что водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lifan. На место выехали сотрудники ГИБДД и начальник УГИБДД по краю.

Портал iz.ru писал о том, что пятеро подростков пострадали в результате столкновения автобуса и иномарки Hyundai County. Авария произошла вечером 9 января. За рулем иномарки находился 17-летний водитель, у которого были признаки алкогольного опьянения.