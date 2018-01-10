Оперного певца Ведерникова похоронят на Миусском кладбище в Москве

Народного артиста СССР, оперного певца Александра Ведерникова похоронят на Миусском кладбище в ближайшую пятницу, 12 января. Об этом в среду сообщили в Большом театре.

«Отпевание состоится в Храме святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии. Начало в 10 часов утра», — цитирует «РИА Новости» представителя театра.

Церковь находится на территории кладбища на Сущевском Валу, 21. Автобусы для желающих проститься с Александром Ведерниковым отправятся от Большого театра в 9:30 мск.

«Золотой бас России» скончался во вторник в возрасте 90 лет, напоминает телеканал «Звезда».

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокинино Кировской области. Он окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр) с 1955 по 1958 год, а с 1958 по 1990 год — Большого театра.

Звание народного артиста СССР было присвоено Ведерникову в 1976 году.