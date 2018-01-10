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В Астрахани мусоровоз провалился под землю

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В одном из районов Астрахани под землю провалился мусоровоз. Как рассказали в социальных сетях очевидцы происшествия, водитель грузовика с мусором попытался срезать путь и проехать не по асфальту, а по месту, где ранее был заболоченный участок.

Как уточняет «Астрахань-24», ЧП произошло на улице Куликова. Каким образом тяжелую машину будут извлекать из провала, пока неизвестно.

Отметим, что с начала года это уже второй случай, когда автомобили оказываются под землей. Так, вечером 7 января на улице 3-я Зеленгинская под асфальт ушел грузовик. Вытаскивали провалившуюся машину с помощью находящегося поблизости трактора. Тогда местные жители утверждали, что три года назад на том же месте под асфальт провалилась «Газель».

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