Москва выделит 3,3 млрд рублей на бесплатные санаторные путевки

Бесплатные путевки в санатории в 2018 году получат почти вдвое больше ветеранов и инвалидов в Москве. Столичное правительство дополнительно выделит на эти цели 3,3 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы в среду.

По словам мэра, в связи с увеличением продолжительности жизни количество пожилых людей в городе увеличивается, поэтому необходимо расширять меры соцподдержки.

«Одна из проблем, на которую обращают внимание москвичи — нехватка санаторно-курортных путевок. Мы приняли решение об удвоении финансирования санаторно-курортных путевок и закупок в необходимом количестве», — цитирует ТАСС Собянина.

На приобретение более 80 тыс. дополнительных путевок на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан 3,3 млрд рублей выделят из резервного фонда. Эти средства позволят в 1,7 раза увеличить число получателей санаторно-курортного лечения — со 122 тыс. до 200 тыс. человек.

Как пояснили в пресс-службе столичной мэрии, Право на бесплатные путевки имеют ветераны войны, ветераны боевых действий, труженики тыла, ветераны труда, инвалиды, неработающие пенсионеры, реабилитированные лица, а также те, кто пострадал в результате террористических актов.

Санаторно-курортные путевки выписывают врачи в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства, напоминает НСН.