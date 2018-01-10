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Барнаул встал в многокилометровых пробках утром 10 января

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Многокилометровые пробки образовались из-за снегопада и дорожных происшествий на дорогах Барнаула утром 10 января.

Согласно популярному сервису «Яндекс.Пробки», утром во вторник на дорогах Барнаула образовались пробки в восемь баллов. Связано это с сильным снегопадом, а также с несколькими дорожно-транспортными авариями в разных частях города, сообщает altapress.ru.

Движение было затруднено на разных участках проспекта Ленина, где скорость в среднем составила около 5 км/ч, а также на улицах Северо-Западной и Восточной из-за дорожной аварии. На Павловском тракте наблюдались пробки от кольца до улицы Фурманова. С затруднением двигались автомобили и на Змеиногорском тракте в сторону центра Барнаула.

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