Священник Грозовский назвал сплетнями обвинения в педофилии

В Приозерском городском суде Ленобласти идет судебный процесс в отношении священника Глеба Грозовского, которого обвиняют в насилии над тремя девочками. Мужчина свою вину не признает и считает, что в суде обсуждаются слухи.

«Мы тут только сплетни обсуждаем и только. Я не собираюсь оправдываться, говорю факты», — сказал Грозовский на заседании, передает телеканал «78».

Он отметил, что общался с психологами и понял, что во время допроса было давление на детей. По словам священника, следователи так задавали вопросы, что дети просто не могли отвечать иначе.

Обвинение потребовало 15 лет заключения для Грозовского. Родственники детей просят компенсацию в 500 тыс. рублей.

По версии следствия, Грозовский в 2009 и 2013 годах надругался над тремя девочками в православных лагерях Ленинградской области и Греции. После начала расследования он бежал из России в Израиль. В апреле 2014 года Россия направила запрос на его выдачу.

В январе 2015 года запрос был удовлетворен, но из-за обращения адвоката Грозовского в Высший суд справедливости, экстрадиция была отложена.

Доставлен в Россию священник был лишь в сентябре 2016 года.