На красной ветке московского метро запустили новые поезда. В отличие от старых в них не семь, а восемь вагонов. По задумке, это должно увеличить пропускную способность на 15%. Это дополнительно 186 тыс. мест для пассажиров.

Красная ветка — самая старая в столичном метро. В 1950-е по линии курсировали еще четырехвагонные поезда. Долгое время оборудование станций не позволяло увеличивать длину поезда. Проблему решили только в XXI веке, усилив электроснабжение.

