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«Мясной» автобус ездит по улицам Тамбова

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Жители Тамбова в социальных сетях делятся впечатлениями от автобуса, в салоне которого якобы ведется торговля мясными продуктами. Этот автобус уже окрестили «мясным».

В частности, это транспортное средство яркого красного цвета было замечено в районе центрального рынка и у некоторых районных рынков. Пока не установлено, курсируют по городу несколько таких автобусов или один. Также пока точно неизвестно, продают ли в его салоне мясо или же он был запущен в рекламных целях.

Как сообщили ИА «ОнлайнТамбов.Ру» в администрации города, производитель имеет право организовывать в рекламных целях передвижные торговые точки. Для этого необходимо соблюсти санитарные требования и иметь разрешительные документы. Однако в данном случае комитет развития потребительского рынка согласования на это не выдавал.

Законность осуществления торговой деятельности будут устанавливать сотрудники федеральных служб и органов внутренних дел.

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