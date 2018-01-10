«Мясной» автобус ездит по улицам Тамбова

Жители Тамбова в социальных сетях делятся впечатлениями от автобуса, в салоне которого якобы ведется торговля мясными продуктами. Этот автобус уже окрестили «мясным».

В частности, это транспортное средство яркого красного цвета было замечено в районе центрального рынка и у некоторых районных рынков. Пока не установлено, курсируют по городу несколько таких автобусов или один. Также пока точно неизвестно, продают ли в его салоне мясо или же он был запущен в рекламных целях.

Как сообщили ИА «ОнлайнТамбов.Ру» в администрации города, производитель имеет право организовывать в рекламных целях передвижные торговые точки. Для этого необходимо соблюсти санитарные требования и иметь разрешительные документы. Однако в данном случае комитет развития потребительского рынка согласования на это не выдавал.

Законность осуществления торговой деятельности будут устанавливать сотрудники федеральных служб и органов внутренних дел.