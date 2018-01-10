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Управление МЧС распространило экстренное предупреждение в Новосибирске

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Управление МЧС по региону распространило экстренное предупреждение в связи с надвигающимися неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются в Новосибирской области 11 и 12 января.

Синоптики разместили уточненный прогноз на ближайшие два дня, согласно которому в Новосибирской области произойдет ухудшение погодных условий. Уже днем 11 января ожидается мокрый снег, переходящий в метель, а также сильный снег в некоторых районах, порывы ветра до 25 м/с, похолодание и сильная гололедица, сообщает vn.ru.

Сейчас все подразделения МЧС в области находятся в постоянной готовности. Предупреждения об ухудшении погодных условий были направлены в муниципалитеты, а также на объекты жизнеобеспечения и экономики. Автомобилистов призывают отказаться от поездок за пределы населенных пунктов. Также граждан предупреждают о возможности повреждения и обрывов линий связи и электропередачи.

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