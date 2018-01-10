Главврач красноярского перинатального центра подозревается в коррупции

Главный врач перинатального центра, а также главная медсестра медицинского учреждения подозреваются во взяточничестве при заключении госконтрактов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, главврач незаконно получал денежные средства от предпринимателей, с которыми заключались договоры на поставку в перинатальный центр товаров медназначения. Предположительно, сумма взяток составляла около 10% от общей сумма поставки. Всего за время незаконной деятельность было получено несколько миллионов рублей. Женщина выступала в роли посредника при передаче денежных средств, сообщает ИА FlashSiberia.

В отношении главврача, который находится под арестом сроком на два месяца, и медсестры региональным главком Следственного комитета РФ было возбуждено уголовное дело. На данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия, направленные на выяснение всех эпизодов незаконной деятельности подозреваемых.