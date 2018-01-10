Легковой автомобиль слетел с дороги в Пензенской области

Легковой автомобиль слетел с дороги в кювет в селе Монастырском Спасского района в Пензенской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Авария произошла вчера вечером, 9 января, около 21:40. Легковой отечественный автомобиль ВАЗ-2110 перевернулся на дороге и вылетел за обочину в кювет, сообщило ИА «Пенза-Пресс».

В результате дорожно-транспортного происшествия находившиеся в транспортном средстве люди получили различные травмы. Информация о пострадавших и их состоянии не уточняется. На ликвидацию последствий аварии были направлены 1 единица техники и три человека личного состава.