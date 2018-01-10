Микроавтобус с церковными служителями попал в ДТП под Ульяновском

Церковный микроавтобус попал в аварию в Ульяновской области. Пострадали три человека.

ДТП произошло сегодня утром в Павловском районе, на трассе Бестужевка–Барыш–Николаевка–Павловка. По данным областного УМВД, 39-летний водитель Hyundai при повороте на перекрестке не справился с управлением и съехал в кювет.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Уже известно, что водитель микроавтобуса в момент аварии был трезв, сообщает 1ul.ru.

По некоторым данным, машина принадлежит Жадовской епархии. В салоне находилось восемь человек.

Сегодня же крупная авария произошла в Курской области. В ДТП с микроавтобусом погибли трое граждан Украины.

6 октября в районе станции «Покров» Владимирской области произошло столкновение поезда с автобусом, в результате чего погибли 17 человек.