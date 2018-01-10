Тело директора «Трубкомплекта» с огнестрельным ранением нашли в Люберцах

Тело директора компании «Трубкомплект» с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в подмосковных Люберцах. Имя погибшего не называется. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Коммерсант был найден накануне днем на трибуне стадиона «Искра». Рядом с телом 45-летнего мужчины лежало самодельное стреляющее устройство.

По одной из версий оперативников речь может идти не об убийстве — бизнесмен сам мог произвести выстрел, передает BFM.RU.

Ведется следствие.