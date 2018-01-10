Курсант военной академии обвиняется в подготовке теракта в Петербурге

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге начал слушания по делу курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта и склонении сокурсников к экстремистской деятельности.

По данным следствия, 19-летний курсант планировал устроить взрывы на одной из площадей Санкт-Петербурга.

«5 апреля 2017 года поступила информация о том, что у курсанта Осипова были найдены записи, в которых планировался захват оружейной комнаты и казармы. В связи с чем мне была поставлена задача, и я выехал для проведения его опроса. В ходе него первичные данные были фактически подтверждены», — заявил свидетельствовавший в суде майор ФСБ.

Отмечается, что у курсанта в телефоне также нашли экстремистскую литературу.

«Книгу я показал ему [сотруднику ФСБ ] сам — хотел произвести впечатление, чтобы он увидел, что я серьезный парень. И о том, что вербовал своих товарищей, сказал в шутку, потом нарисовал план казарм», –– рассказал сам Осипов.

По словам гособвинения, целью атак Осипова было «желание самоутвердиться и прославиться в роли массового убийцы, а также дестабилизация органов власти РФ».

Сокурсники Осипова в ходе дачи показаний, заявили, что воспринимали его слова как черный юмор.

«Разговоры Осипова про теракты и взрывы они воспринимали как черный юмор и не придавали его словам значения. Получается, если придерживаться версии следствия, что Осипов вербовал своих сокурсников для участия в каких-то преступлениях, подчинить их своей воле ему не удалось», ­­–– цитирует «Интерфакс» адвоката курсанта.

По его утверждениям, курсант просто «молодой человек с богатой фантазией». Сам Осипов обвинения отвергает.

«Хочу подчеркнуть, что в моих планах практически не шла речь о жертвах. Я рассказал только о том, как бы организовал все», –– добавил курсант.