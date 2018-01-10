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На содержание кладбищ Ростова выделят 25 млн рублей

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Власти Ростова-на-Дону выделят 24, 6 млн рублей на содержание городских кладбищ. Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 января, аукцион будет проведен 29 января.

Контракт будет заключен до 25 декабря 2018 года. Подрядчик будет ухаживать за территорией и могилами: посыпать песком дорожки, убирать снег, косить траву и вывозить мусор. Также в его обязанности  будет входить обеспечение условий для погребения.

Как уточняет RostovGazeta, на территории Ростова действуют восемь кладбищ. Это Северное, Братское, Ливенцовское, Верхне- и Нижне-Гниловское, Александровское, Еврейско-татарское и Пролетарское кладбища.  

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