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Калининградец задержан за порчу автомобиля своего автослесаря

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Калининградец задержан за порчу автомобиля марки Mercedes-Benz своего автослесаря, сообщила пресс-служба Управления МВД по региону.

В правоохранительные органы обратился 29-летний мужчина с заявлением о порче своего автомобиля, который находился в гараже. В ходе следственно-разыскных действий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый, им оказался житель Калининграда в возрасте 33 лет.

Во время следствия было установлено, что потерпевший занимается частными автослесарными работами и в сентябре 2017 года подозреваемый отдал свою машину в его мастерскую, сообщило Калининград.Ru.

До декабря работы не проводились, и клиент решил отомстить задержавшемуся слесарю. Подозреваемый приехал в мастерскую и нанес многочисленные удары по кузову Mercedes-Benz. Сумма ущерба оценена свыше 58 тыс. рублей.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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