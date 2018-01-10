Конгресс российских и китайских кардиологов пройдет в Уфе

Российско-китайский конгресс по лечению сердечно-сосудистых заболеваний в рамках развития в сфере здравоохранения между РФ и КНР, состоится в Уфе в июне 2018 года, сообщает пресс-служба АНО «Конгресс-бюро Башкортостана».

Участие в Российско-китайский конгрессе кардиологов предположительно примут более 2 тыс. специалистов. Ожидается, что на форуме будет организована выставка достижений отечественной и китайской медицинской промышленности, а также мастер-классы, обучающие семинары, пленарные и секционные заседания, сообщает ИА «Башинформ».

Организаторами выступают Минздрав РФ, правительство Республики Башкортостан, а также Харбинский медицинский университет, Первый Московский медуниверситет, Ассоциация вузов «Волго-Янцзы» и Российско-китайская ассоциация медицинских университетов.