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Минтруд объяснил, почему чиновникам не придется отчитываться по криптовалютам

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Фото: Global Look Prees/Michael Weber
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В Министерстве труда и социальной защиты РФ объяснили, почему госслужащим разрешили не отчитываться в справках о доходах за 2017 год о наличии виртуальной валюты.

«В справку не включены криптовалюты, так как в настоящее время подходы к определению и регулированию криптовалют в Российской Федерации на законодательном уровне не определены», — цитирует сообщение ведомства ТАСС

В министерстве напомнили, что сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год предоставляют работники госорганов, их супруги и несовершеннолетние дети.

Ранее 10 января сообщалось, что чиновникам разрешили не декларировать виртуальные валюты, однако если родственники или друзья подарили госслужащему настоящие деньги, это необходимо отразить в справке.

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