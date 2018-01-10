Минтруд объяснил, почему чиновникам не придется отчитываться по криптовалютам

В Министерстве труда и социальной защиты РФ объяснили, почему госслужащим разрешили не отчитываться в справках о доходах за 2017 год о наличии виртуальной валюты.

«В справку не включены криптовалюты, так как в настоящее время подходы к определению и регулированию криптовалют в Российской Федерации на законодательном уровне не определены», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В министерстве напомнили, что сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год предоставляют работники госорганов, их супруги и несовершеннолетние дети.

Ранее 10 января сообщалось, что чиновникам разрешили не декларировать виртуальные валюты, однако если родственники или друзья подарили госслужащему настоящие деньги, это необходимо отразить в справке.