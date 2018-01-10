Уличные фонари меняют на улицах Нижнего Тагила после 20 лет службы

Уличные фонари заменяют на улице Индустриальной Тагилстроевского района Нижнего Тагила после 20 лет службы в рамках программы «Светлый город».

Работы по замене уличных светильников начались в декабре 2017 года, тогда же началась замена электрического кабеля на новый. После небольшого перерыва в связи с новогодними праздниками работы были возобновлены 4 января и проходят каждый день. По мере установки новые фонари тут же вводят в эксплуатацию, чтобы не оставлять улицу без освещения, сообщило ТагилСити.Ру.

В день происходит монтаж 10 световых конструкций. При замене светового оснащения используются старые столбы, так как, по словам экспертов, они в надлежащем состоянии и могут прослужить еще долго. Фонари станут двухрожковыми, вместо старых, которые имели один рожок. Лампы будут использоваться натриевые, с ярким желто-оранжевым светом, с возможным сроком работы более 28 тыс. часов.

Каждый установленный фонарь будет работать с помощью пульта управления. Фонари, расположенные у пешеходных переходов, будут светить беспрерывно всю ночь. Все остальные светильники будут работать до 00:30, после чего их будут выключать. Все работы планируется завершить к 19 января.