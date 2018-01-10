Путин назначил Нечаева послом России в Германии

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Нечаева послом России в Германии вместо Владимира Гринина. Соответствующие указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 10 января.

Сергей Нечаев ранее занимал должность главы Третьего европейского департамента МИД РФ. До этого, с 2010 года по 2015 год, он занимал должность после России в Австрии. В системе Министерства иностранных дел Нечаев работает с 1977 года.

Владимир Гринин занимал должность посла в Германии с 2010 года.