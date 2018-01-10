Широкополосный доступ к интернету появится на Курилах в 2019 году

Строительство подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Южно-Сахалинск–Курильск–Крабозаводское начнется в начале 2018 года. Ввод глубоководной магистрали в эксплуатацию запланирован на II квартал 2019 года.

Протяженность линии связи составит около 850 км, из них более 750 км пройдет по дну Охотского моря. Широкополосный доступ к интернету могут получить около 20 тыс. жителей Курильских островов. Пропускная способность линии составит 40 Гбит/с, сообщает ИА SakhalinMedia.

Наиболее населенным городом РФ, который до сих пор не имеет волоконно-оптической линии, является Анадырь (Чукотский автономный округ), где проживает свыше 15 тыс. человек.

Ранее правительство России в три раза сократило финансирование ФЦП по развитию Курильских островов, рассчитанную на 2016–2025 годы. Вместо 6,7 млрд рублей в 2018 году острова получат 2,12 млрд рублей. Эти средства предназначены для расширения средств связи и создания центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на Курильских островах.