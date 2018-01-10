Эквадор планирует выслать Ассанжа из посольства

Джулиан Ассанж может лишиться своего убежища в посольстве Эквадора. Дипмиссия ищет посредника, чтобы выселить основателя WikiLeaks. В настоящее время Эквадор ведет переговоры с Великобританией. Посредником может выступить третья страна или отдельная личность. Официальное заявление сделал глава МИД Эквадора.

Основатель WikiLeaks находится в посольстве республики с 2012 года. Обвинения в домогательствах сняли с Ассанжа в мае 2017 года. Но опасность преследований со стороны США до сих пор сохраняется.