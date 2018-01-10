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МВД прокомментировало выговор полицейскому за отказ пропустить в лифт генералов

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Поведение полицейского, не пропустившего в лифт генералов, назвали предосудительным.

Об этом заявили в пресс-службе МВД по Московской области в среду, 10 января.

«Капитан юстиции Савченко позволил себе неуважительное поведение по отношению как к коллегам по службе, так и к руководству», — цитирует сообщение РЕН.ТВ.

Отмечается, что следователь получил выговор за инцидент в конце декабря, когда он не пропустил в лифт двух генералов.

При этом генералам уже места не хватило, и им пришлось ждать следующий лифт.

Савченко обвинили в нарушении дисциплины и субординации, предписанной уставом органов правопорядка.

19 декабря российский Верховный суд смягчил приговор бывшему начальнику антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Денису Сугробову. Ему инкриминировали дело о создании преступного сообщества из подчиненных.

Судебная коллегия постановила смягчить ему наказание на 10 лет. В итоге Сугробов получил 12 лет колонии строгого режима.

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