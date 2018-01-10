Конкурс короткого рассказа «Сестра таланта» проведут в Самаре

Конкурс короткого рассказа «Сестра таланта» стартовал в Самаре. В нем участвуют работы авторов от 7 до 25 лет.

Организаторы соревнования — областная научная библиотека и местная организация молодых литераторов при поддержке региональной писательской организации. Приз для победителей — рекомендация к публикации их произведений, в частности, во всероссийском журнале «Русское эхо» и самарском журнале «Молодежная волна».

Как отмечает НИА «Самара», в этом году конкурс проводится уже в пятый раз. В прошлый раз организаторы получили более 300 заявок на участие, которые пришли из 34 муниципальных образований области.

В этот раз для участников конкурса планируется организовать мастер-классы, которые проведут профессиональные писатели. Он состоится 31 марта, в день финала творческого соревнования. А присылать работы можно до 8 марта.