Жену главы брянской районной администрации судят за аферы с пособиями

В особо крупном мошенничестве обвиняется супруга главы Почепской администрации Брянской области. Дело 32-летней Елены Морозовой направлено в суд.

Как установило следствие, Морозова, предоставив поддельные данные о прописке, сумела зарегистрироваться в двух населенных пунктах, один из которых находится в чернобыльской зоне, чтобы получать пособие по уходу за ребенком в двойном размере. Таким образом, за шесть лет ей удалось присвоить 1, 298 млн рублей.

Интернет-газета «Брянские новости» уточняет, что обвиняемая возместила причиненный ею ущерб.

В марте портал iz.ru сообщал о том, что в Брянской области в махинациях с «чернобыльскими» выплатами обвинялись две жительницы Брянска. В общей сложности им удалось незаконно получить более 250 тыс. рублей.