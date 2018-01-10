Прямой эфир

Жену главы брянской районной администрации судят за аферы с пособиями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В особо крупном мошенничестве обвиняется супруга главы Почепской администрации Брянской области. Дело 32-летней Елены Морозовой направлено в суд.

Как установило следствие, Морозова, предоставив поддельные данные о прописке, сумела зарегистрироваться в двух населенных пунктах, один из которых находится в чернобыльской зоне, чтобы получать пособие по уходу за ребенком в двойном размере. Таким образом, за шесть лет ей удалось присвоить 1, 298 млн рублей.

Интернет-газета «Брянские новости» уточняет, что обвиняемая возместила причиненный ею ущерб.

В марте портал iz.ru сообщал о том, что в Брянской области в махинациях с «чернобыльскими» выплатами обвинялись две жительницы Брянска. В общей сложности им удалось незаконно получить более 250 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин анонсировал льготы для владельцев карты «Тройка»
Экс-главу Росграницы приговорили к 9 годам колонии за мошенничество

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017