Прямой эфир

Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской признал вину

0
Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Арестованный 9 января судом Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, полностью признал вину, но не раскаялся. Об этом заявил зампред Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Я лично с ним беседовал, он свою вину признает полностью. Он признал свою вину уже после того, как был задержан, под натиском улик», — цитирует «РИА Новости» Аброськина.

По его словам, в ходе следственного эксперимента Россошанский продемонстрировал, как расправился с правозащитницей, и заявил, что не раскаивается. Также Аброськин отметил, что семья подозреваемого изначально пыталась скрыть преступление.

Тело Ирины Ноздровской было найдено в реке 1 января. Родственники женщины заявили о ее пропаже 29 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

В последние годы жизни Ноздровская занималась расследованием дела о гибели родной сестры — Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил на автомобиле Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи. Женщине удалось добиться него наказания. Мужчина был приговорен к семи годам лишения свободы. После этого правозащитница сообщала о поступающих угрозах от семьи Россошанских.

«Я не могу сказать конкретное количество ударов, которое было нанесено, но могу сказать, больше десяти», — сказал Аброськин.

Он сообщил, что экспертиза показала наличие на теле убитой ДНК подозреваемого.

Он отметил, что «люди не желали давать показания» по делу об убийстве, и не исключил, что Россошанским помогали в сокрытии преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стала известна причина убийства украинской правозащитницы Ноздровской
Названа дата похорон убитой на Украине правозащитницы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017