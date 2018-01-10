Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ноздровской признал вину

Арестованный 9 января судом Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской, полностью признал вину, но не раскаялся. Об этом заявил зампред Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Я лично с ним беседовал, он свою вину признает полностью. Он признал свою вину уже после того, как был задержан, под натиском улик», — цитирует «РИА Новости» Аброськина.

По его словам, в ходе следственного эксперимента Россошанский продемонстрировал, как расправился с правозащитницей, и заявил, что не раскаивается. Также Аброськин отметил, что семья подозреваемого изначально пыталась скрыть преступление.

Тело Ирины Ноздровской было найдено в реке 1 января. Родственники женщины заявили о ее пропаже 29 декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

В последние годы жизни Ноздровская занималась расследованием дела о гибели родной сестры — Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил на автомобиле Дмитрий Россошанский — племянник районного судьи. Женщине удалось добиться него наказания. Мужчина был приговорен к семи годам лишения свободы. После этого правозащитница сообщала о поступающих угрозах от семьи Россошанских.

«Я не могу сказать конкретное количество ударов, которое было нанесено, но могу сказать, больше десяти», — сказал Аброськин.

Он сообщил, что экспертиза показала наличие на теле убитой ДНК подозреваемого.

Он отметил, что «люди не желали давать показания» по делу об убийстве, и не исключил, что Россошанским помогали в сокрытии преступления.