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Один человек пострадал при стрельбе в Лондоне

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Фото: REUTERS/Mary Turner
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Инцидент со стрельбой произошел в Лондоне, один человек пострадал. Об этом пишет издание Daily Star

Стрельба произошла в южной части города около 9.00 по местному времени (12.00 мск). По информации журналистов, стрелявшего сейчас разыскивает полиция. Место преступления оцеплено. Пострадавший был госпитализирован, его жизнь — вне опасности.

Как писал портал iz.ru 9 января, сотрудники столичной полиции задержали женщину, подозреваемую в обстреле автомобилей из пневматического пистолета в центре Москвы. Инцидент произошел утром 8 января в Пресненском районе. В результате различные повреждения получили четыре автомобиля.

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