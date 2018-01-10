Взяли в «Кольцо»

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85 лет назад советские войска начали финальную операцию Сталинградской битвы
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Фото: РИА Новости/Александр Капустянский
10 января 1943 года советские войска перешли в наступление на немецкие силы, блокированные в окруженном Сталинграде. Началась заключительная стадия Сталинградской битвы. Операция, получившая название «Кольцо», завершилась полной капитуляцией остатков находившейся в городе немецкой группировки 2 февраля 1943 года
Фото: ТАСС/Георгий Липскеров
Уличные бои в Сталинграде зимой 1943 года
Фото: ТАСС
Командир 13-й гвардейской дивизии Александр Родимцев (третий слева) со своими солдатами — эта дивизия участвовала в Сталинградской битве с сентября 1942 года и вплоть до ее окончания и считается одной из наиболее отличившихся в боях
Фото: РИА Новости/Александр Капустянский
Отправка раненых солдат в тыл на самолете санитарной авиации
Фото: Global Look Press/Archiv/Berliner Verlag
Горящие здания в городе в начале февраля 1943 года
Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
Всего в операции участвовали около 200 тыс. советских солдат, немецкая группировка насчитывала примерно 250 тыс. солдат
Фото: ТАСС/Георгий Зельма
Последняя переправа по замерзающей Волге у берегов Сталинграда
Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
За время Сталинградской битвы, продолжавшейся с июля 1942-го, центр города был разрушен практически полностью — прежде всего, из-за массированных бомбежек немецкой авиации и ожесточенных уличных боев
Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
Победа под Сталинградом считается одной из важнейших в истории Великой Отечественной войны. На фото: солдаты радуются освобождению города
Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
Боец с развевающимся флагом на улице освобожденного Сталинграда
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