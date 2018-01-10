Молодая женщина погибла при пожаре в Волгоградской области

Молодая женщина погибла при пожаре в городе Ленинске в Волгоградской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по области.

Трагедия произошла вчера, 9 января, поздно вечером, в одном из частных кирпичных домов. Вызов на пульт спасателей поступил в 23:34. Прибыв на место происшествия, пожарная служба установила, что огонь охватил одну из комнат дома и пламя успело перекинуться на потолок, сообщило «НовостиВолгограда.Ру».

При осмотре места происшествия, спасателями было обнаружено тело погибшей молодой женщины 1983 года рождения. Пожар был ликвидирован в 23:49. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.