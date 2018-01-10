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Две легковушки столкнулись на автодороге Сыктывкар-Ухта в Коми

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Два легковых транспортных средства столкнулись на автодороге Сыктывкар–Ухта в Сыктывдинском районе Коми 9 января, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел на 24 км автодороги 9 января в районе 19:40. По предварительным данным, водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем Lada, двигался в сторону Ухты, когда не учел дистанцию и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Chevrolet под управлением мужчины 1971 года рождения, сообщает ИА «Комиинформ».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина 1955 года рождения, она обратилась за медицинской помощью уже после оформления аварии. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Госпитализация пострадавшей не понадобилась.

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