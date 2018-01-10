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Прокуратура проводит проверку по факту смерти осужденного

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Прокуратура города Москвы организовала проверку по информации в ряде СМИ о смерти осужденного, находившегося на лечении в одной из московских больниц. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Было установлено, что на основании постановления суда по ходатайству медицинского управления ФСИН России 28 декабря 2017 года мужчина был освобожден от отбывания наказания в связи с наличием у него заболевания.

В настоящее время прокуратура г. Москвы проверяет соблюдение требований федерального законодательства, а также порядка оказания медицинской помощи осужденному, при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в надзорном органе.

Там добавили, что вопросы соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей, на материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение находятся на постоянном контроле.

Только в 2017 году руководителям поднадзорных учреждений внесено 48 представлений об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 119 должностных лиц уголовно-исполнительной системы г. Москвы.

По итогам декабрьской проверки, прокуратура города Москвы направила в Следственный комитет материалы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ЗИЗО «Матросская Тишина» из-за несоответствия условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых нормам федерального и уголовно-исполнительного законодательства.

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