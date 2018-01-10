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Песков отреагировал на задержание главы чеченского «Мемориала»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о задержании главы чеченского филиала правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в МВД.

«Это надо у правоохранительных органов спрашивать. Там же есть конкретные обвинения», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Во вторник, 9 января, портал iz.ru писал о том, что в автомобиле Титиева были найдены наркотики. Уточнялось, что LADA Kalina Титиева была остановлена правоохранителями в ходе профилактических мероприятий на трассе Ойсхар–Курчалой–Мескер-Юрт для проверки документов. Позже стало известно, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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