Песков отреагировал на задержание главы чеченского «Мемориала»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о задержании главы чеченского филиала правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в МВД.

«Это надо у правоохранительных органов спрашивать. Там же есть конкретные обвинения», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Во вторник, 9 января, портал iz.ru писал о том, что в автомобиле Титиева были найдены наркотики. Уточнялось, что LADA Kalina Титиева была остановлена правоохранителями в ходе профилактических мероприятий на трассе Ойсхар–Курчалой–Мескер-Юрт для проверки документов. Позже стало известно, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.