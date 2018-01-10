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Французский велосипедист приостановил путешествие по Якутии

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У 61-летнего французского велосипедиста Ива Шалоина по дороге в Оймякон сломался велосипед. Путешественник решил заказать два новых колеса из Франции. Предполагается, что детали прибудут в Якутск в течение 10 дней. Ив Шалоин едет на велосипеде из поселка Невер Амурской области на Полюс холода.

Как написала в соцсети его супруга Оливия, неисправность замечена 8 января. По некоторым данным, поломка случилась после Ытык-Кюеля, где француза видели два дня назад. Сначала Ив пытался починить велосипед самостоятельно, но теперь поездка приостановлена. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Температура воздуха в Якутии может достигать от –50 до –68 градусов. В республике есть тундра, тайга, горы и реки, а также красивые озера. Здесь можно найти уникальные природные места, такие как Верхоянский хребет, полюс холода Оймякон, Новосибирские острова и Ленские столбы, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

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