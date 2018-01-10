Велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Казани

Велосипедиста-пенсионера сбили на пешеходном переходе в столице Республики Татарстан, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

Авария произошла вчера днем, 9 января, около одного из домов на улице Лушникова. Велосипедист пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль Hyundai, двигавшийся по автодороге, не сумел избежать столкновения и сбил пенсионера, сообщило ИА «Татар-информ».

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина-велосипедист, в возрасте 66 лет, получил телесные травмы. Он был направлен в больницу с ушибом головы и переломом ноги. Обстоятельства аварии уточняются.