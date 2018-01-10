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Дамбу для защиты Биробиджана от наводнений построят к 2020 году

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Около 40 млн рублей потратили в минувшем году на возведение защитной дамбы в поселке Тукалевский в Биробиджане. Общая стоимость работ составит 143,9 млн рублей. Сооружение протяженностью 3,7 тыс. м будут строить до 2020 года.

Вода основного русла реки Большая Бира много лет заходит в поселок с нескольких участков, подтапливая район столицы ЕАО. Паводки 2013–2016 годов обострили проблему. Об этом сообщает ИА ЕАОMedia. В 2017 году в рамках федеральной целевой программы за счет средств бюджетов всех уровней была начата реализация проекта по созданию защитной дамбы.

Как ранее писал портал iz.ru, филиал Главгосэкспертизы в Крыму разрешил строительство берегозащитных дамб на участке реки Бельбек. Речь идет об участке вдоль северной окраины села Фронтовое в Нахимовском районе Севастополя. Деньги на работу выделят из федерального бюджета в рамках целевой программы развития Крыма. Ранее сообщалось, что власти Севастополя получат 178,1 млн рублей на укрепление берегов реки Бельбек. Из-за обильных осадков она часто выходит из берегов — и паводковые воды затапливают дома, пашни и сады. Последние такие наводнения были зафиксированы в июне 2015 года и в декабре 2016-го.

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