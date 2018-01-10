Прямой эфир

Жители Екатеринбурга заставили власти почистить памятник героям ВОВ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Екатеринбурге начались работы по уборке снега на памятном мемориале погибшим в Великую Отечественную войну. Он был открыт в 1968 году на центральной площади города.

Сейчас комплекс засыпан снегом. Для того, чтобы исправить ситуацию, группа местных жителей выступила с инициативой сделать уборку самостоятельно, не дожидаясь решения властей.

Согласно документу, регламентирующему уход за памятниками Екатеринбурга, уборку положено делать лишь дважды в год. Однако в администрации района признались, что в последний раз проводили работы на монументе феврале 2017 года и готовы приступить к ним немедленно.

«Если будут новые непредвиденные обстоятельства или погодные катаклизмы, у нас есть волонтеры — школьники, студенты», — цитирует ИА «Ура.ру» начальника отдела по связям со СМИ районной администрации Анну Горкунову.

Портал iz.ru в апреле 2017 года писал о том, что власти Тольятти предложили членам регионального отделения КПРФ самостоятельно помыть памятник Ленину в городском парке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Иркутском задержали осквернившего памятник вандала
В Одессе готовятся снести памятник Екатерине II

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017