Жители Екатеринбурга заставили власти почистить памятник героям ВОВ

В Екатеринбурге начались работы по уборке снега на памятном мемориале погибшим в Великую Отечественную войну. Он был открыт в 1968 году на центральной площади города.

Сейчас комплекс засыпан снегом. Для того, чтобы исправить ситуацию, группа местных жителей выступила с инициативой сделать уборку самостоятельно, не дожидаясь решения властей.

Согласно документу, регламентирующему уход за памятниками Екатеринбурга, уборку положено делать лишь дважды в год. Однако в администрации района признались, что в последний раз проводили работы на монументе феврале 2017 года и готовы приступить к ним немедленно.

«Если будут новые непредвиденные обстоятельства или погодные катаклизмы, у нас есть волонтеры — школьники, студенты», — цитирует ИА «Ура.ру» начальника отдела по связям со СМИ районной администрации Анну Горкунову.

Портал iz.ru в апреле 2017 года писал о том, что власти Тольятти предложили членам регионального отделения КПРФ самостоятельно помыть памятник Ленину в городском парке.