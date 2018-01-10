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Москвичи вернутся к привычному ритму за пять дней

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Привычный ритм сна после новогодних праздников восстановится у москвичей за пять дней.

Об этом заявил в среду, 10 января, президент «Российского общества сомнологов», доктор медицинских наук Роман Бузунов.

«На Новый год все просыпаются в среднем с 11:00 до 12:00. Это смещение биологических ритмов практически на пять часов», — цитирует его сетевое издание m24.ru.

Он добавил, что возвращение к нормальному ритму на час занимает сутки. Кроме того, Бузунов посоветовал пить больше воды и не спать днем.

3 января портал iz.ru рассказал, что самой популярной едой на столичном фестивале «Путешествие в Рождество» оказались шанежки и ватрушки. В общей сложности посетители праздника съели 16 тыс. изделий.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал 22 декабря. Он продлится в Москве до 14 января и пройдет на 83 площадках. В этом году фестиваль раскрывает тему театра.

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