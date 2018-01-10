Прямой эфир

Число снегирей возросло в городах Приангарья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост количества снегирей зафиксирован в Иркутске, Ангарске и Братске. По мнению орнитолога Игоря Фефелова, птиц стало больше в связи с их активным размножением или миграцией с других территорий.

Нынешней зимой в столице Иркутской области обнаружили 14 снегирей, а в прошлом году — пять. Точное число сложно определить, отмечает ИА IrkutskMedia. В целом показатель стал выше среднего.

Напомним, Тамбовская область по итогам осени сохранила лидерство в списке экологически благополучных регионов. Рейтинг обнародовала в декабре общественная организация «Зеленый патруль». Вслед за Тамбовской областью в списке расположилась Республика Алтай, а третье место занимает Алтайский край. А вот аутсайдерами оказались Челябинская, Свердловская, Московская и Иркутская области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Приморском крае из-за теплой осени снова распустились цветы
Самого крупного дятла России заметили в Серебряном Бору

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017