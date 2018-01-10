Число снегирей возросло в городах Приангарья

Рост количества снегирей зафиксирован в Иркутске, Ангарске и Братске. По мнению орнитолога Игоря Фефелова, птиц стало больше в связи с их активным размножением или миграцией с других территорий.

Нынешней зимой в столице Иркутской области обнаружили 14 снегирей, а в прошлом году — пять. Точное число сложно определить, отмечает ИА IrkutskMedia. В целом показатель стал выше среднего.

Напомним, Тамбовская область по итогам осени сохранила лидерство в списке экологически благополучных регионов. Рейтинг обнародовала в декабре общественная организация «Зеленый патруль». Вслед за Тамбовской областью в списке расположилась Республика Алтай, а третье место занимает Алтайский край. А вот аутсайдерами оказались Челябинская, Свердловская, Московская и Иркутская области.