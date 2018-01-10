Директор омского детсада уволена из-за маленького размера порций еды

В Омске заведующую детсадом уволили за то, что воспитанникам предлагались порции еды явно меньше установленных норм. Решение об увольнении Татьяны Золотаревой было принято по результатам совместной проверки городского департамента образования и регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщает РИА «Омск-информ», выяснилось, что на завтраки дети получали на 14–23% меньше положенного, на полдники — на 10–24%, а на ужины — на 14%. Часто из меню исключались овощные салаты, а по фруктам среднесуточные нормы выдачи на одного ребенка не выполнялись на 18–19%.

По словам мэра Омска Татьяны Фадиной, деньги детсаду выделяются в полной мере. Вопросы функционирования образовательных учреждений она взяла на особый контроль. В ближайшее время будут проверены все городские детские сады, чтобы исключить повторения подобной ситуации.