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Минобороны сообщило о новых обстрелах со стороны «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Россия и Турция зафиксировали 11 случаев нарушения перемирия в Сирии. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Беспорядочные обстрелы велись с территорий, на которых располагаются боевики «Джабхат ан-Нусры» (организация запрещена в РФ). При этом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — три. Турция зафиксировала семь случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — четыре, Дамаск — три», –– говорится в информационном бюллетене ведомства.

Отмечается, что при стрельбе боевики использовали минометы и стрелковое вооружение.

Также Минобороны отметило, что было подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения огня населенного пункта Аль-Абудия провинции Хомс.

«Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2324. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234», –– отметили в российском военном ведомстве.

10 января портал iz.ru сообщал, что вооруженные формирования обстреляли квартал Шаггур в старинной части Дамаска, в результате погибли двое мирных жителей и еще пять были ранены.

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