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Россияне назвали главных врагов страны

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак/пресс-служба Украины
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Россияне перечислили социологам «Левада-Центра» главных врагов страны, назвав таковыми США (68%), Украину (29%) и страны ЕС (14%).

Результаты декабрьского опроса были опубликованы в среду, 10 января.

При этом 23% опрошенных уверены, что Россия окружена врагами, а 21% считает, что у страны нет недругов, сообщает РБК.

Кроме того, 10% респондентов считают недружественными бывшие страны СССР.

В опросе, проведенном 1–5 декабря, приняли участие 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

21 декабря портал iz.ru сообщил, что современной Россией гордятся 67% жителей страны. Противоположные чувства испытывает каждый четвертый россиянин (26% процентов). Четыре года назад эти показатели составляли соответственно 53% и 40%.

72% респондентов считают, что Россия в настоящее время является великой державой, 22% считают наоборот.

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